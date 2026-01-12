Milano-Cortina l' appuntamento è anche a tavola | la cucina di montagna si racconta a Identità Golose

Da ilgiorno.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 gennaio 2026, a Milano, “Identità Golose” ospita cinque cene a quattro mani dedicate alla cucina di montagna. Un’occasione per scoprire, attraverso il confronto tra chef italiani e internazionali, le tradizioni e le innovazioni di questo territorio culinario. Un percorso gastronomico che valorizza la qualità e l’autenticità delle specialità di montagna, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta per appassionati ed esperti.

Milano, 12 gennaio 2026 – Cinque cene a quattro mani per esplorare la cucina di montagna attraverso il dialogo tra grandi chef italiani e internazionali. Non solo sport, le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 sono anche gusto e da Identità Golose, a Milano, ci si prepara così. Cinque cene, tra  lunedì 26 e venerdì 30 gennaio, per far conoscere l'eccellenza culinaria di montagna, valorizzando i prodotti locali e l'innovazione, trasformando l'area di Milano Cortina 2026 in una destinazione gastronomica di livello mondiale. Un treno di cioccolato alle Olimpiadi. Italia e Malta nel Guinness dei primati Nell'hub di Identità Golose Milano, uno spazio in cui le voci della cucina possono trovare ascolto, alla vigilia delle Olimpiadi invernali il nuovo progetto è un tributo alle cucine di montagna pensato come una salita, seguendo la traccia di una gastronomia che nasce dall’altezza e ne conserva la purezza, la forza, la misura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano cortina l appuntamento 232 anche a tavola la cucina di montagna si racconta a identit224 golose

© Ilgiorno.it - Milano-Cortina, l'appuntamento è anche a tavola: la cucina di montagna si racconta a “Identità Golose”

Leggi anche: A Identità Golose Milano la cucina di montagna, un antipasto dei Giochi Olimpici

Leggi anche: Unesco, Bottura: la cucina italiana racconta la nostra identità. “È un insieme di gesti e parole”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.