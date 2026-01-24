Anche agenti dell’Ice di Trump nel team sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina Piantedosi | Non mi risulta

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina. La presenza di eventuali squadre anti immigrazione degli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente. La sicurezza dell’evento rimane sotto la responsabilità delle autorità italiane, che monitorano attentamente ogni possibile collaborazione internazionale in questa occasione.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi smentisce, per ora, la presenza dell’ICE, ovvero le squadre anti immigrazione Usa, nella gestione della sicurezza americana durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Piantedosi ha chiarito che, anche qualora vi fossero delegazioni straniere con propri apparati di sicurezza, « le delegazioni scelgono loro, all’interno del proprio ordinamento, a chi rivolgersi per assicurare la cornice di sicurezza alle delegazioni stesse, quindi non vedo quale problema ci sia ed è una cosa molto normale». Il ministro ha ribadito che «il coordinamento della sicurezza rimane ovviamente assicurato dalle autorità nazionali», sottolineando che la priorità resta la gestione complessiva dei Giochi.🔗 Leggi su Open.online

L’Ice di Trump arriva in Italia: gestirà la sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-CortinaL’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti.

Milano-Cortina 2026, Piantedosi: “Ice in Italia? Al momento non ci risulta “Il ministro Piantedosi ha dichiarato che, al momento, non ci sono piani ufficiali per portare ghiaccio in Italia in vista di Milano-Cortina 2026.

