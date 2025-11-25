Tempo di lettura: 3 minuti Anche gli operatori ASIA Napoli in strada sono pronti ad aiutare chi è vittima di abusi e maltrattamenti e possono rappresentare l’inizio di una via d’uscita dal tunnel di minacce e violenze. Per questo ASIA ha scelto di realizzare incontri informativi e formativi dedicati al tema della violenza di genere. Previsti momenti di confronto nella sede direzionale dell’azienda, interventi sulla normativa e iniziative per diffondere la cultura del rispetto e dell’inclusione, nonché per condannare ogni tipo di violenza. Un impegno a 360 gradi quello di ASIA Napoli nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Operatori Asia pronti ad aiutare le donne contro la violenza