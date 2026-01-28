Ciclone Harry stop agli oneri per i lidi colpiti | via libera dell' Ars alla misura da 10 milioni

L’Ars approva una misura che dà respiro ai gestori dei lidi colpiti dal ciclone Harry. Per tutto il 2026, i concessionari non dovranno pagare gli oneri delle concessioni balneari. La decisione arriva dopo i danni causati dal maltempo e mira a sostenere le attività danneggiate.

L’Assemblea Regionale Siciliana ha deciso di riassegnare i fondi del FSC, originariamente destinati al Ponte sullo Stretto, per far fronte all’emergenza causata dal ciclone Harry.

