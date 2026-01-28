Ciclone Harry stop agli oneri per i lidi colpiti | via libera dell' Ars alla misura da 10 milioni
L’Ars approva una misura che dà respiro ai gestori dei lidi colpiti dal ciclone Harry. Per tutto il 2026, i concessionari non dovranno pagare gli oneri delle concessioni balneari. La decisione arriva dopo i danni causati dal maltempo e mira a sostenere le attività danneggiate.
Esenzione dagli oneri delle concessioni balneari per tutto il 2026 per i gestori dei lidi balneari duramente colpiti dal passaggio del ciclone Harry. L'assemblea regionale siciliana, su proposta dell'assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, ha approvato in aula la norma, che prevede una.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su Ciclone Harry
Ciclone Harry, l'Ars approva la legge che destina circa 40 milioni per le zone colpite
Ciclone Harry in Sicilia: l’ARS destina le risorse del Ponte sullo Stretto alla ricostruzione
L’Assemblea Regionale Siciliana ha deciso di riassegnare i fondi del FSC, originariamente destinati al Ponte sullo Stretto, per far fronte all’emergenza causata dal ciclone Harry.
Ultime notizie su Ciclone Harry
Argomenti discussi: Ciclone Harry, stop agli oneri per i lidi colpiti: via libera dell'Ars alla misura da 10 milioni; Ciclone Harry, da Enpam sostegno agli iscritti colpiti dall’emergenza; CALABRIA E SICILIA DEVASTATE DAL CICLONE HARRY, ASSEMBLEA NO PONTE: NON SI PUÒ LIQUIDARE COME UN’EMERGENZA IMPREVEDIBILE; Dopo il ciclone Harry Occhiuto e Musumeci in visita nell'Area Grecanica e nella Locride sui luoghi del disastro · ilreggino.it.
Ciclone Harry, l’allarme dei balneari siciliani: Proroga delle concessioni al 2033 e stop ai PUDML’Associazione chiede con urgenza tre misure principali: proroga al 2033 delle concessioni, revisione della linea costiera e sospensione dei Pudm vigenti ... siracusanews.it
Anc (commercialisti), 'stop subito agli adempimenti in aree colpite da maltempo'La devastazione del ciclone Harry che si è abbattuto negli ultimi giorni sui territori della Calabria, Sardegna e Sicilia impone un intervento del governo per assicurare innanzitutto un adeguato e te ... ansa.it
#Ciclone #Harry in #Calabria, nuove somme per la ricostruzione ed i risarcimenti - facebook.com facebook
Chi dice no all’Ice. I danni del ciclone Harry. Le canzoni di Sanremo x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.