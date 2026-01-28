Ciclone Harry l' Ars approva la legge che destina circa 40 milioni per le zone colpite
La Sicilia mette in campo quasi 41 milioni di euro per aiutare le zone colpite dal Ciclone Harry. L’Ars ha approvato la legge che destina questa cifra, con il consenso di maggioranza e opposizione. La norma, voluta dal governo regionale, punta a coprire interventi urgenti e risarcimenti per i danni causati dalla furia del ciclone. Ora si attende che i fondi arrivino sul campo per dare una prima risposta alle comunità colpite.
"Ringrazio i deputati di maggioranza e di opposizione dell''Assemblea regionale siciliana per il grande senso di responsabilità dimostrato con l'approvazione della norma, voluta dal mio governo, sullo stanziamento di quasi 41 milioni per interventi urgenti a fronte dei danni causati dal ciclone.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
