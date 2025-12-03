L' Iran in bancarotta idrica e Teheran a rischio evacuazione Perché i bacini d' acqua sono quasi vuoti

Teheran, 3 dicembre 2025 – A metà novembre, a Teheran, le immagini parlavano da sole: file di fedeli rivolti verso il cielo, in una moschea della capitale, a invocare la pioggia. La metropoli da 15 milioni di abitanti è infatti intrappolata in una crisi idrica talmente grave che il presidente Masoud Pezeshkian ha evocato l’ipotesi estrema dell’ evacuazione se entro dicembre non dovessero arrivare precipitazioni. Un’ipotesi giudicata impraticabile da molti esperti, ma che restituisce il livello di allarme del Paese. Teheran è solo la punta dell’iceberg: secondo la Cnn, una ventina di province non hanno visto una goccia d’acqua dall’inizio della stagione delle piogge, a settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Iran in "bancarotta idrica" e Teheran a rischio evacuazione. Perché i bacini d'acqua sono quasi vuoti

Contenuti che potrebbero interessarti

L'Iran in "bancarotta idrica" e Teheran a rischio evacuazione. Perché i bacini d'acqua sono quasi vuoti - Anni di scelte politiche sbagliate (troppe dighe, agricoltura idrovora e infrastrutture fatiscenti) unite al cambiamento climatico e alla sovrappopolazione stanno mettendo in ginocchio il Paese. Lo riporta quotidiano.net

Teheran è arrivata alla bancarotta idrica e ora la città potrebbe essere trasferita altrove - La rapida crescita della popolazione ha generato uno stress idrico acuito da una delle peggiori siccità degli ultimi decenni. Secondo lescienze.it

A Teheran è stato indetto un giorno festivo per risparmiare acqua - In tutta la provincia di Teheran, la capitale dell’Iran, mercoledì 23 luglio è stato dichiarato in via eccezionale un giorno festivo per risparmiare acqua. Come scrive ilpost.it

Si aggrava la siccità in Iran, milioni di persone a rischio - Le quattro dighe che alimentano Mashhad, la seconda città dell’Iran, sono praticamente a secco con riserve inferiori al 3 per cento, hanno annunciato il 9 novembre i mezzi d’informazione locali, ... Segnala internazionale.it

Teheran è senz'acqua, l'Iran punta a spostare la sua capitale. La metafora di un Paese sempre più fragile - Sono più di 30 anni che l’Iran valuta la possibilità di trasferire la propria capitale. Scrive huffingtonpost.it

L'Iran è rimasto senz'acqua e potrebbe richiedere aiuto agli israeliani anziché bombardarli - La colpa è dell'ideologia e dell'odio fanatico della Repubblica islamica per lo stato ebraico. Segnala ilfoglio.it