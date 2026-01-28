Sia fatta la luce | la discussione tra controllori di volo e piloti poi lo schianto Jet privato si capovolge dopo il decollo e prende fuoco 6 morti

Questa mattina si è appreso che sette persone sono morte nell’incidente di un jet privato nel Maine. Dopo il decollo, l’aereo si è capovolto e ha preso fuoco, tutto è successo durante una tempesta di neve. Le prime ricostruzioni indicano che il velivolo ha perso quota subito dopo aver lasciato la pista, scatenando una serie di controlli tra i controllori di volo e i piloti prima dello schianto. La tragedia ha sconvolto la comunità locale.

Sono sette le vittime dell'incidente aereo avvenuto domenica scorsa nel Maine durante una tempesta di neve. Il Bombardier Challenger 600, diretto in Francia, si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di Bangor, uccidendo tutte e sei le persone a bordo. Tra le vittime c'era anche l'avvocato di Houston, Tara Arnold, sposata con Kurt Arnold, co-fondatore dello studio legale Arnold & Itkin, proprietario del jet privato, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa texana ABC13. Un'altra vittima a bordo era Shawna Collins, un'organizzatrice di eventi di Houston. Sua figlia ha dichiarato ad ABC13 di aver parlato con la madre prima del volo di domenica e di aver detto che la Collins non vedeva l'ora di partire per il viaggio d'affari.

