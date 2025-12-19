Il suo jet privato si schianta e prende fuoco | morto Greg Biffle leggenda dell' automobilismo A bordo anche la moglie e i figli

Una tragedia scuote gli Stati Uniti: il celebre Greg Biffle, icona dell’automobilismo, perde la vita in un incidente aereo. A bordo del suo jet privato, che si è schiantato e preso fuoco durante un tentativo di atterraggio, anche la moglie e i figli erano presenti. La comunità sportiva e i fan sono sotto shock di fronte a questa dolorosa perdita.

© Today.it - Il suo jet privato si schianta e prende fuoco: morto Greg Biffle, leggenda dell'automobilismo. A bordo anche la moglie e i figli Stati Uniti sotto choc per la morte di Greg Biffle, leggenda dell'automobilismo. Era a bordo del suo jet privato, che si è schiantato al suolo e ha preso fuoco in un tentativo di atterraggio all'aeroporto regionale di Statesville, nella Carolina del Nord. Con Biffle, ex pilota Nascar, viaggiavano. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Greg Biffle, cade l'aereo privato del pilota Nascar: dramma a Statesville. «A bordo anche la moglie e i figli» Leggi anche: Folle fuga senza patente: l’auto si schianta e prende fuoco, 3 ragazzini a bordo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Jet privato precipita e si schianta su un magazzino: dieci le vittime, tre sono bambini. «Abbiamo sentito l'esplosione»; Aereo privato precipita e prende fuoco a Statesville, ci sono vittime: il video dell’incidente; Jet privato perde il controllo e si schianta contro un magazzino, morti 3 bambini. VIDEO; Aereo si schianta sulla pista dell'aeroporto: almeno 6 i morti. Jet privato perde il controllo e si schianta contro un magazzino, morti 3 bambini. VIDEO - Jet privato precipita in Messico durante un atterraggio d’emergenza: dieci morti, tra cui tre bambini. affaritaliani.it L’aereo privato dell’ex campione NASCAR si è schiantato a Statesville causando diverse vittime. A bordo c’erano Greg Biffle, la moglie e i due figli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.