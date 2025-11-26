Cesenatico in arrivo il parcheggio scambiatore di via Mazzini con oltre 400 posti auto
Sarà pronto per l'estate a Cesenatico il nuovo grande parcheggio scambiatore di Ponente in via Mazzini, nella zona adiacente al cimitero capoluogo: un'area di oltre 10mila metri realizzata completamente con materiale permeabile, oltre 90 nuove piantumazioni e più di 400 posti. Un servizio per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
