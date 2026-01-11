Sequestro di marijuana a San Cristoforo | un chilo e mezzo nascosto tra auto e condomini a Catania

A San Cristoforo, a Catania, è stato sequestrato circa un chilo e mezzo di marijuana nascosta tra un'auto e le aree comuni di un condominio. L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine, ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente e all’identificazione dei responsabili. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla droga nel territorio, contribuendo a garantire maggiore sicurezza per la comunità locale.

Sottochiave un chilo e mezzo di marijuana occultata tra un'autovettura e le parti comuni di un edificio condominiale a san Cristoforo. I poliziotti della Squadra Volanti, con il supporto delle unità cinofile antidroga della Questura di Catania, hanno concentrato le verifiche in alcune aree già note per il ritrovamento, in passato, di armi e droga. Durante le operazioni in via Moncada, il cane antidroga.

