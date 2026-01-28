si parla di pace con il prof greco

ecco che il professore Tommaso Greco, docente all’Università di Pisa, arriverà in città il 6 febbraio. La sua visita riguarda un evento dedicato al tema della pace e alla critica della guerra, temi che sono al centro del suo lavoro accademico. L’incontro si svolgerà in un momento in cui il dibattito sulla pace e i conflitti è più acceso che mai.

"Critica della ragione bellica": il professore ordinario all’Università di Pisa Tommaso Greco sarà in città il 6 febbraio. L’appuntamento è per le 21 con l’Oratorio della Carità. L’incontro, moderato dal prof. Galliano Crinella, si propone come un "momento di riflessione pubblica sulla pace in un’epoca segnata dal riarmo e dal ritorno dei conflitti globali ". Spiegano dal Comune che patrocina l’evento. Nel saggio edito da Laterza, Greco ribalta il paradigma tradizionale: la pace non deve essere vista come un obiettivo post-bellico, ma come il presupposto essenziale della convivenza. L’autore contesta il celebre motto "si vis pacem, para bellum", sottolineando come pensare la pace partendo dalla guerra rischi di giustificare scelte che rendono il mondo più fragile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

