Al Museo Civico di Foggia si parla di benessere con il nuovo libro del prof Fabrizio Cerusico

Foggiatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre alle 17.30 nella Sala Mazza del Museo Civico, ANDOS Foggia ha organizzato un incontro con il professor Fabrizio Cerusico ginecologo, nutrizionista e divulgatore scientifico, in occasione della presentazione del suo nuovo libro ‘Fammi stare bene. Il benessere in tre atti’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

