Al Museo Civico di Foggia si parla di benessere con il nuovo libro del prof Fabrizio Cerusico

Venerdì 28 novembre alle 17.30 nella Sala Mazza del Museo Civico, ANDOS Foggia ha organizzato un incontro con il professor Fabrizio Cerusico ginecologo, nutrizionista e divulgatore scientifico, in occasione della presentazione del suo nuovo libro ‘Fammi stare bene. Il benessere in tre atti’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Al Museo Civico di Foggia si parla di benessere con il nuovo libro del prof. Fabrizio Cerusico

