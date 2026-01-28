Si cerca il giovane Alessandro Ronconi | ritrovato

Mandello del Lario è in agitazione. La comunità cerca il giovane Alessandro Ronconi, di cui si sono perse le tracce. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche, mentre amici e parenti chiedono aiuto a chiunque abbia visto o sappia qualcosa sul suo conto. La triste attesa si conclude con il ritrovamento del ragazzo, che ora sta bene.

Mandello del Lario è in apprensione per Alessandro Ronconi, giovane del paese di cui non si hanno notizie. La ricerca è partita nelle scorse ore dopo l'appello diffuso dalla madre attraverso Facebook, che ha chiesto l'aiuto di tutti per ritrovare il figlio, indicando anche l'abbigliamento indossato al momento dell'allontanamento. "Siamo alla ricerca di nostro figlio Alessandro. Indossa solo felpa come in foto, jeans blu e tennis blu", ha scritto la donna nel messaggio condiviso sui social, rapidamente rilanciato da numerosi utenti. La famiglia invita chiunque abbia visto il ragazzo o abbia informazioni utili a contattare immediatamente il 112 o a rivolgersi alle forze dell'ordine.

