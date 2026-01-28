Si cerca il giovane Alessandro Ronconi

La comunità di Mandello del Lario è in allarme. Da giorni non si hanno più notizie di Alessandro Ronconi, il giovane del paese. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarlo, ma finora nessuna traccia. La famiglia e gli amici sono in apprensione, sperano in un suo ritorno sicuro.

Mandello del Lario è in apprensione per Alessandro Ronconi, giovane del paese di cui non si hanno notizie. La ricerca è partita nelle scorse ore dopo l'appello diffuso dalla madre attraverso Facebook, che ha chiesto l'aiuto di tutti per ritrovare il figlio, indicando anche l'abbigliamento indossato al momento dell'allontanamento. "Siamo alla ricerca di nostro figlio Alessandro. Indossa solo felpa come in foto, jeans blu e tennis blu", ha scritto la donna nel messaggio condiviso sui social, rapidamente rilanciato da numerosi utenti. La famiglia invita chiunque abbia visto il ragazzo o abbia informazioni utili a contattare immediatamente il 112 o a rivolgersi alle forze dell'ordine.

