Decesso per cause naturali | nessun mistero sulla morte di Lorenzo De Tommaso Ritrovato il suo smartphone rubato dalla coinquilina Il giovane ritrovato senza vita a casa sua a Roma
Ha trovato soluzione uno dei misteri legati al decesso di Lorenzo De Tommaso, studente universitario di 25 anni, il cui corpo è stato ritrovato nel suo appartamento di Roma lo scorso 27 novembre. Nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del corpo, un episodio aveva destato l'attenzione degli investigatori: un amico del giovane aveva portato con sé il telefonino della vittima, dispositivo utile agli accertamenti, riconsegnandolo solo dopo essere stato contattato dalla polizia. La sua posizione è tuttora al vaglio nell'ipotesi di una possibile appropriazione indebita, sebbene l'aspetto sia ancora oggetto di verifica.
