Shrinking rinnovata per la stagione 4 | nel cast tornano due protagonisti molto amati

Apple TV ha annunciato che la serie comedy Shrinking tornerà con una quarta stagione. La notizia arriva proprio mentre debutta la terza in streaming. La serie, molto amata, vede ancora protagonisti Jason Segel e Harrison Ford. La produzione si prepara a tornare con nuovi episodi, confermando il successo della serie tra gli spettatori.

Nel giorno in cui fa il suo debutto in streaming la terza stagione, Apple TV ha rinnovato una delle sue commedie di punta per un'altra stagione incentrata sull'empatia e il superamento dei propri ostacoli mentali Apple TV ha annunciato il rinnovo anticipato della quarta stagione di Shrinking, l'amata comedy con gli amati personaggi interpretati da Jason Segel e Harrison Ford. Insieme a loro, torna anche il resto del cast storico composto da Christa Miller, la candidata agli Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, il candidato agli Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. La notizia è arrivata in concomitanza con la premiere della terza stagione da oggi disponibile in streaming su Apple TV con il primo episodio, seguito da nuovi episodi in onda ogni mercoledì fino all'8 aprile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

