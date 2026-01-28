Shrinking | La serie Apple TV rinnovata per la quarta stagione
Da oggi tornano Jason Segel e Harrison Ford con nuovi episodi di
Jason Segel e Harrison Ford tornano da oggi per la comedy acclamata Shinking, con nuovi episodi ogni mercoledì fino all’8 aprile. Ma intanto la quarta stagione è già realtà. Apple TV ha annunciato il rinnovo anticipato per la quarta stagione di Shrinking, la comedy di successo con Jason Segel (candidato agli Emmy) e Harrison Ford (vincitore di numerosi premi). Il cast storico include Christa Miller, Jessica Williams (candidata agli Emmy), Luke Tennie, Michael Urie (candidato agli Emmy), Lukita Maxwell e Ted McGinley. La terza stagione debutta oggi con il primo episodio, seguito da nuovi episodi ogni mercoledì fino all’8 aprile. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Approfondimenti su Shrinking AppleTV
Pluribus, la nuova serie Tv di Apple Tv viene già rinnovata per una seconda stagione
House of the Dragon | La serie rinnovata per una quarta stagione
Ultime notizie su Shrinking AppleTV
Argomenti discussi: Shrinking 3, la recensione: una stagione finale sostanzialmente perfetta; Shrinking, arriva la stagione 3 con un cast stellare: cosa sappiamo; Shrinking 3 è la prova che si può ridere e piangere allo stesso tempo. Più volte; Shrinking: bentornato Michael J. Fox, in tv per dire f**k Parkinson!.
Shrinking 3 è la prova che si può ridere e piangere allo stesso tempo. Più volteDa mercoledì 28 gennaio, con l’uscita del primo episodio eccezionalmente da un’ora (gli altri dieci, che usciranno nelle settimane successive fino all'8 aprile, durano invece la solita mezz’ora), su A ... today.it
Shrinking, Apple TV rinnova per la quarta stagione l’amata comedy candidata agli EmmyApple TV ha annunciato il rinnovo anticipato per la quarta stagione di Shrinking, la popolare comedy che vede protagonisti Jason Segel, candidato agli Emmy, e Harrison Ford, attore pluripremiato. La ... megamodo.com
«Non vedo l’ora che il pubblico possa vedere dove porteremo questi personaggi. » Shrinking, la serie di Apple TV che vede protagonisti Jason Segel e Harrison Ford, avrà una quarta stagione. La produzione ha già ottenuto il via libera, mentre i nuovi episodi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.