Da oggi tornano Jason Segel e Harrison Ford con nuovi episodi di

Jason Segel e Harrison Ford tornano da oggi per la comedy acclamata Shinking, con nuovi episodi ogni mercoledì fino all’8 aprile. Ma intanto la quarta stagione è già realtà. Apple TV ha annunciato il rinnovo anticipato per la quarta stagione di Shrinking, la comedy di successo con Jason Segel (candidato agli Emmy) e Harrison Ford (vincitore di numerosi premi). Il cast storico include Christa Miller, Jessica Williams (candidata agli Emmy), Luke Tennie, Michael Urie (candidato agli Emmy), Lukita Maxwell e Ted McGinley. La terza stagione debutta oggi con il primo episodio, seguito da nuovi episodi ogni mercoledì fino all’8 aprile. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Shrinking | La serie Apple TV rinnovata per la quarta stagione

