Shoah Papa | Mai più l’orrore del genocidio

Il Papa rinnova il suo appello contro il genocidio. All’indomani del Giorno della Memoria, chiede di mantenere vivo il ricordo e di combattere ogni forma di antisemitismo. Parla di un mondo che non deve mai tornare ad affrontare simili atrocità.

(Adnkronos) – “Mai più l’orrore del genocidio”. Il Papa all’indomani del Giorno della Memoria rinnova il suo accorato appello per un mondo libero da ogni pregiudizio e antisemitismo. “Ieri – ha ricordato il Pontefice a braccio al termine dell’udienza generale – ricorreva la Giornata internazionale di commemorazione della memoria delle vittime dell’Olocausto che ha dato la morte a milioni di ebrei e a numerose altre persone. In questa annuale occasione di doloroso ricordo, chiedo all’Onnipotente il dono di un mondo senza più antisemitismo e senza più pregiudizio, oppressione, e persecuzione per alcuna creatura umana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Shoah rappresenta un evento storico di enorme gravità.

La Giornata della Memoria è un momento di riflessione importante per ricordare le vittime dell'Olocausto e impegnarsi quotidianamente contro ogni forma di odio e discriminazione.

