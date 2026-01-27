La Shoah rappresenta un evento storico di enorme gravità. È importante rispettare la memoria delle vittime e evitare paragoni che possano banalizzare questa tragedia. Le parole devono essere usate con consapevolezza e rispetto, soprattutto quando si rivolgono alle nuove generazioni, affinché la storia rimanga un monito e non venga ridotta a semplicistica analogia.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Non si può banalizzare la parola genocidio, per questo ogni paragone con la Shoah è inaccettabile, a maggior ragione se utilizzato con i figli e i nipoti delle vittime di allora. L'antisemitismo è un mostro che si annida nelle pieghe più oscure della nostra storia e della nostra cultura, è una forma di odio verso noi stessi, perché la nostra civiltà, la nostra Europa, il nostro Occidente si basano su una forte radice giudaica e cristiana oltre che su quella greco-romana". Lo ha affermato Andrea Orsini, deputato di Forza Italia, in occasione della commemorazione alla Camera del Giorno della memoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Shoah: Orsini (Fi), 'non banalizzare la parola genocidio'

Approfondimenti su Shoah Orsini

In questo articolo, analizziamo il rapporto tra Alessandro Florenzi e il Milan, attraverso le sue parole.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Shoah Orsini

Argomenti discussi: Giornata della Memoria ad Avezzano: Etty Hillesum, elogio dell’Amore.

Giorno della Memoria: in San Romano gli studenti scoprono i ‘Volti della Shoah’ nelle opere di Nazareno Giusti. Il sindaco Pardini: “Una giornata importante per i ragazzi perché quello che è successo è qualcosa che è più attuale che mai” - facebook.com facebook