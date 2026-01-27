Shoah | Conte ' memoria e impegno per dire ' mai più' sempre nostra bussola'
La Giornata della Memoria è un momento di riflessione importante per ricordare le vittime dell'Olocausto e impegnarsi quotidianamente contro ogni forma di odio e discriminazione. È fondamentale preservare la memoria storica per educare le nuove generazioni e prevenire il ripetersi di simili tragedie, mantenendo vivo il ricordo delle ingiustizie passate come guida per un futuro più consapevole e rispettoso.
Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La Giornata della Memoria ci ricorda di impegnarci ogni giorno contro l'odio, affinché tragedie come quella dell'Olocausto e infamità come quella delle leggi razziali fasciste contro la comunità ebraica non si ripetano mai più e il ricordo delle vittime di quell'orrore cammini sulle gambe dei nostri giovani come spinta a impegnarsi e opporsi ogni qualvolta l'umanità esce dalla storia". Così il leader M5S, Giuseppe Conte. "È questo che ci ha sempre spinto nel nostro impegno quotidiano a combattere l'antisemitismo, ogni manifestazione di intolleranza e di odio, le carneficine del nostro tempo in cui il diritto umanitario e il diritto internazionale vengono calpestati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
