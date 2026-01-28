Servizio di acquisto e consegna a domicilio | farmaci e alimenti per cittadini in difficoltà

Il comune di Salice Salentino ha avviato un servizio di consegna a domicilio di alimenti, farmaci e beni di prima necessità. L’obiettivo è aiutare chi si trova in difficoltà, come anziani o persone fragili, a ricevere tutto ciò di cui ha bisogno senza uscire di casa. L’amministrazione ha messo in campo questa iniziativa per facilitare la vita a chi rischia di restare isolato o di non riuscire a fare la spesa.

il Comune di Salice Salentino rafforza la rete di solidarietà promuovendo l’iniziativa per portare beni di prima necessità a chi si trova in condizioni di fragilità L’idea nasce con l’obiettivo di garantire supporto quotidiano e vicinanza reale, soprattutto a chi ha difficoltà negli spostamenti o necessita di un aiuto pratico. Protagonisti del progetto sono i ragazzi del servizio civile universale, che con disponibilità, impegno e sensibilità si occupano dell’acquisto e della consegna dei beni richiesti, offrendo al tempo stesso un supporto umano e relazionale. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 16:30.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Salice Salentino Nonno e spacciatore arrestato mentre fa una consegna a domicilio Un uomo di 75 anni, residente tra le campagne di Forlì e Ravenna, è stato arrestato durante una consegna a domicilio. Buste a domicilio, l'allarme di Salerno Pulita: "Nessun nostro operatore le consegna a casa" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Salice Salentino Argomenti discussi: Accordo Quadro Consip: come la Pubblica Amministrazione accede a infrastrutture e piattaforme cloud; Fatture elettroniche, attivo il servizio di integrazione del CUP; La seconda vita degli abiti tra acquisto e vendita; Taxi... al capolinea. Sparito anche il cartello. Servizio di acquisto e consegna a domicilio: farmaci e alimenti per cittadini in difficoltàil Comune di Salice Salentino rafforza la rete di solidarietà promuovendo l’iniziativa per portare beni di prima necessità a chi si trova in condizioni di fragilità ... lecceprima.it Fatture elettroniche, attivo il servizio di integrazione del CUPDal 27 gennaio 2026 è attivo il servizio per integrare il CUP nelle fatture elettroniche su Fatture e Corrispettivi, per spese con incentivi pubblici. edotto.com Con l’acquisto del servizio da 6 bicchieri Memento, in regalo per voi un servizio da 6 bicchierini per l’amaro. Passate a trovarci in negozio per scoprire la promo dal vivo oppure, se non riuscite a passare, scriveteci pure per ordinare Via Ciro Menotti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.