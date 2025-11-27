Buste a domicilio l' allarme di Salerno Pulita | Nessun nostro operatore le consegna a casa

Salernotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salerno Pulita Spa ha tenuto a ribadire e smentire categoricamente che dei propri operatori o dipendenti stiano effettuando consegne a domicilio di buste o materiali per la raccolta differenziata a Salerno.L'allarmeLa società invita i cittadini a non aprire la porta a chiunque si presenti come. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

