Un uomo di 75 anni, residente tra le campagne di Forlì e Ravenna, è stato arrestato durante una consegna a domicilio. Con precedenti nel settore della microcriminalità locale, l’indagine ha portato al suo fermo, evidenziando come anche figure anziane possano essere coinvolte in attività illegali. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nella regione, sottolineando l’importanza di interventi mirati e costanti.

Ravenna e Forlì, 15 gennaio 2026 – Ha 75 anni, risiede nelle campagne tra Forlì e Ravenna ed è già conosciuto negli ambienti della microcriminalità della Romagna. Stiamo parlando dell ’uomo italiano tratto in arresto (in realtà si tratta di un doppio arresto) dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto al traffico di stupefacenti tra le due suddette città. Spacciatore a domicilio. A notarlo, mentre al volante di un’auto si aggirava nei pressi del centro storico di Forlì, per l’esattezza vicino alla Questura, sono stati gli investigatori della Squadra Mobile, i quali lo hanno poi pedinato, vedendolo entrare in un appartamento e subito dopo uscire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nonno e spacciatore arrestato mentre fa una consegna a domicilio

