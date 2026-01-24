Verso altre due nuove case di comunità | stavolta apriranno quelle di Cinisi e Capaci

L'Asp di Palermo amplia il suo network di servizi con l'apertura di due nuove case di comunità a Cinisi e Capaci, nell'ambito del progetto di potenziamento della sanità di prossimità finanziato dal PNRR. L'inaugurazione è prevista per martedì 27 gennaio, segnando un passo importante nell’offerta di assistenza sanitaria territoriale e nel rafforzamento dei servizi locali.

Realizzate con fondi del Pnrr - Missione 6 Salute, seguono alle inaugurazioni di Monreale, Ventimiglia di Sicilia e Godrano. Taglio del nastro martedì. L'Asp di Palermo: "Le strutture ospiteranno la continuità assistenziale, ambulatori infermieristici, i servizi di assistenza domiciliare integrata (Adi), il Cup e molto altro" Prosegue il percorso di potenziamento della sanità di prossimità promosso dall’Asp di Palermo. Martedì prossimo (27 gennaio), saranno inaugurate due nuove case della comunità nei Comuni di Cinisi e Capaci, realizzate con fondi del Pnrr - Missione 6 Salute. Il primo appuntamento è in programma alle ore 10 a Cinisi, in via Caduti della Patria, dove sarà inaugurata la nuova Casa della Comunità a servizio del territorio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sanita’: Rocca inaugura due nuove Case della comunita’, “Morena” e “Tiburtino III”Oggi, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato due nuove Case della Comunità: Morena a Ciampino e Tiburtino III a Roma.

