La malattia di Judi Dench si è aggravata | Non ci vedo più e ho perso la mia indipendenza

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Judi Dench ha una degenerazione maculare legata all'età. La diva ha raccontato: "Non posso uscire di casa senza che qualcuno mi accompagni. Non riconosco più neanche i miei amici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

