La malattia di Judi Dench si è aggravata | Non ci vedo più e ho perso la mia indipendenza

Judi Dench ha una degenerazione maculare legata all'età. La diva ha raccontato: "Non posso uscire di casa senza che qualcuno mi accompagni. Non riconosco più neanche i miei amici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La malattia di Judi Dench si è aggravata: “Non ci vedo più e ho perso la mia indipendenza” - La diva ha raccontato: "Non posso più uscire di casa senza che qualcuno mi accompagni ... Segnala fanpage.it

Il dramma di Judi Dench: "Non posso più vedere né riconoscere i miei amici" - Judi Dench, 90 anni, parla della malattia che le ha tolto la vista: “Non posso più guardare la tv, leggere o riconoscere i volti”. Secondo msn.com

Judi Dench, l'icona del cinema annuncia il possibile ritiro dopo 60 anni di carriera: «Non ci vedo più» - Judi Dench, l'acclamata attrice britannica con una carriera che va avanti da oltre 60 anni, ha lasciato intendere che potrebbe presto mettere fine alla sua straordinaria avventura nel mondo del cinema ... corriereadriatico.it scrive