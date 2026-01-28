Serena Brancale | Cosa cambierei del Festival? Potremmo cominciare alle 18 Spritz e Sanremo! – L’intervista
Serena Brancale si prepara per il suo secondo Festival di Sanremo. Quest’anno porta un brano diverso,
Serena Brancale è pronta per il suo secondo Festival di Sanremo consecutivo. Un Festival in cui ha deciso di presentare Qui con me, un brano diametralmente opposto ad Anema e core, che l’anno scorso fu lanciata dal palco dell’Ariston e diventò una hit assoluta. L’abito musicale indossato dalla cantautrice pugliese è quello delle signore della musica italiana, categoria nella quale ormai Serena Brancale rientra serenamente. Un abito però, come spiegava stamane in conferenza stampa, che vuole sia più neutro possibile, affinché sia la canzone a venire fuori, con tutte le emozioni che si porta dietro.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Serena Brancale
Festival di Sanremo: ci saranno Raf, Ermal Meta e Serena Brancale Annunciati i big in gara
Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: Serena Brancale e Fedez e Masini puntano al podio, Samuray Jay bella sorpresa, Sal Da Vinci tormentone, Ditonellapiaga outsider
Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con le prime impressioni sulle canzoni in gara.
Maryna è Serena Brancale - Anema e Core - Tale e Quale Show 31/10/2025
Ultime notizie su Serena Brancale
Serena Brancale: «Cosa cambierei del Festival? Potremmo cominciare alle 18. Spritz e Sanremo!» – L’intervistaSerena Brancale è pronta per il suo secondo Festival di Sanremo consecutivo. Un Festival in cui ha deciso di presentare Qui con me, un brano diametralmente opposto ad Anema e core, che l’anno scorso f ... open.online
SANREMO 2026 – SERENA BRANCALE: Qui con me è continuare un dialogoSerena Brancale torna sul palco del Festival di Sanremo con Qui con me, un brano intimo e potente che racconta il rapporto con sua madre e celebra la sua vocalità unica ... newsic.it
Serena Brancale é in gara a Sanremo 2026 con “Qui con me”, un brano soul sulla mamma. Di quale cantante era innamorata Glielo abbiamo chiesto, Scopritelo qui! #serenabrancale #sanremo #sanremo2026 #chimagazine - facebook.com facebook
Serena Brancale: un'anima nuda x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.