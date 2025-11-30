Festival di Sanremo | ci saranno Raf Ermal Meta e Serena Brancale Annunciati i big in gara
Carlo Conti ha annunciato l’elenco dei big che saranno in gara al festival di Sanremo 2026. La pattuglia pugliese è significativa: Raf, Ermal Meta, Serena Brancale. Gli altri: Tommaso Paradiso, Chiello, Ditonellapiaga, Fulminacci, Fedez e Masini, Leo Gassman, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal da Vinci, Samurai Jay, L'articolo Festival di Sanremo: ci saranno Raf, Ermal Meta e Serena Brancale Annunciati i big in gara proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
