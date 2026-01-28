A Ravenna, quasi il 43% delle famiglie è formato da una sola persona. Nel 1999, questa percentuale era del 30%. Il dato mostra come il numero di persone sole sia aumentato notevolmente in pochi anni. Sempre più italiani vivono da soli, e Ravenna non fa eccezione. La società cambia, e con essa anche le abitudini di vita.

Il 43% delle famiglie di Ravenna è composta da una persona sola. Erano il 30% nel 1999: e questo rende bene l’idea di quanto è cambiata la società e la sua composizione. I dati del servizio Statistica del Comune di Ravenna fotografano, in un arco di tempo di 25 anni, come è cambiato il territorio. E, soprattutto, come sono cambiate le famiglie. Che sono sempre più spesso composte da una persona sola. I nuclei unipersonali sono infatti quasi raddoppiati in 25 anni (i dati comparano la situazione al 31 dicembre 1999 e al 31 dicembre 2024, ndr), passando da 17.536 nel 1999 a 32.562 nel 2024. Un aumento dell’86%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sempre più soli. Il 43% delle famiglie è unipersonale. Quasi il doppio dal 2000

Approfondimenti su Ravenna Famiglie

Nel cuore di Milano, le famiglie coinvolte nelle difficoltà urbanistiche vivono un Natale di incertezza e delusione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ravenna Famiglie

Argomenti discussi: Sempre più soli. Il 43% delle famiglie è unipersonale. Quasi il doppio dal 2000; ChatGPT non basta più: sempre più giovani scrivono a Telefono Amico per sentirsi davvero ascoltati; Un'altra sconfitta per il Pescara: 3-0 per il Monza e biancazzurri sempre più soli in fondo alla classifica; Servizio sanitario in caduta libera. Neanche il Pnrr inverte la rotta e sempre più cittadini pagano di tasca propria.

Sempre più soli. Il 43% delle famiglie è unipersonale. Quasi il doppio dal 2000I dati del servizio Statistica del Comune fotografano il cambiamento. L’età media è 61 anni, ed è in crescita: tante le donne vedove. Il dato è particolarmente alto sui lidi e più basso nel forese. . ilrestodelcarlino.it

A Torino aumentano i residenti (250 in più in un anno), ma si vive sempre più da soli: una famiglia su due è composta da una personaI dati anagrafici del 2025 certificano un nuovo, piccolo passo in avanti: Torino conta oggi 863.249 abitanti, 250 in più del 2024. Ma aumentano anche le famiglie «unipersonali»: vivere da soli è diven ... torino.corriere.it

Ci siamo quasi…. Mercoledì 28 Gennaio si riparte ! E a voi quale piatto vi è mancato mentre eravamo chiusi Faccelo sapere! Solo alla Sapienza , a soli 10 minuti da Ferrara . Ristorante || Agriturismo con cucina tipica ferrarese… e non solo Prenota il tuo - facebook.com facebook

Solo io vedo le corteggiatrici di Ciro quasi identiche Sembrano fatte con lo stampino #uominiedonne x.com