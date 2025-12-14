Urbanistica il Natale delle famiglie sospese | Il nostro incubo non finisce più delusi dal silenzio di Palazzo Marino

Nel cuore di Milano, le famiglie coinvolte nelle difficoltà urbanistiche vivono un Natale di incertezza e delusione. Tra speranze di sblocco e tentativi di trovare alternative, la situazione rimane sospesa, alimentando un senso di insicurezza e frustrazione. La mancanza di risposte da Palazzo Marino aggrava un clima di disagio che si protrae ormai da troppo tempo.

Milano, 14 dicembre 2025 – C'è chi attende uno sblocco della situazione e chi sta cercando di uscire dai progetti, limitando i danni, per cercare casa altrove. Alcuni sondano la strada di azioni legali, dai tempi lunghi, contro i costruttori. I promissari acquirenti degli appartamenti nel Giardino Segreto in via Lepontina sotto sequestro, fallita la società Lepontina 7-9 sviluppatrice del progetto, presto potrebbero incassare le fidiussion i, recuperare almeno in parte i soldi spesi e uscire dal tunnel. Per altre famiglie la strada è ancora in salita, e il limbo giuridico rende impossibile escutere le fideiussioni messe inizialmente sul tavolo come garanzia.