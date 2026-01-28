La giornata della memoria si apre tra polemiche e strumentalizzazioni. Alcuni approfittano dell’occasione per mettere in discussione le scelte e le parole di chi ricorda le vittime, usando Gaza come sfondo. La senatrice Segre non ha esitato a criticare duramente questi tentativi, sottolineando come la memoria non possa essere usata per altri scopi. La discussione resta accesa, mentre il paese si confronta con i propri ricordi e le proprie divisioni.

Al direttore - Il nome Donald deriva dal gaelico “Domhnall”, composto da “dumno” (mondo) e “val” (dominio). Significa quindi “dominatore del mondo”. Il cognome Trump deriva invece dall’italiano “Trionfo”, un gioco di carte antenato della briscola, popolare in Emilia già all’inizio del Cinquecento. Infatti, in inglese come sostantivo significa proprio briscola, mentre come verbo significa – in senso figurato – battere o surclassare qualcuno (ma in Gran Bretagna significa anche “aria intestinale”, e viene spesso usato in frasi irripetibili). Nomen omen, dicevano gli antichi latini. Probabilmente il tycoon newyorchese lo sa, e questo spiega la sua mitomania. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Segre perfetta su chi strumentalizza Gaza nella Giornata della memoria

Approfondimenti su Gaza Giornata Memoria

Durante la cerimonia al Quirinale, Liliana Segre ha sottolineato l'importanza di ricordare il genocidio, pur riconoscendo le attuali tensioni in Gaza.

La questione di Gaza solleva dibattiti sulla compatibilità tra il ricordo storico e le tensioni attuali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gaza Giornata Memoria

Argomenti discussi: Liliana Segre e le Pietre d’Inciampo: un rito da fare insieme ai figli per il Giorno della Memoria; Giornata della Memoria: l'impegno per una memoria collettiva che è voce di chi non c'è più; Segre-sprint: Palermo, resterei tutta la vita. Serie A? La benzina c'è. Ah, supererò Corini; Segre sul gol allo Spezia: Inzaghi crede in questa azioni, è stato tutto perfetto.

Liliana Segre e le Pietre d’Inciampo: un rito da fare insieme ai figli per il Giorno della MemoriaIl 20 gennaio è arrivato in TV il docufilm Liliana. Scopri perché andare a caccia delle Pietre d'Inciampo è il gesto più bello da fare quest'anno. nostrofiglio.it

Liliana Segre, chi è: le origini ebraiche e la deportazione/ Al ritorno ero reduce dall’infernoLiliana Segre, chi è l'attivista e senatrice a vita che visse l'incubo della deportazione dopo le persecuzioni razziali: aveva origine ebraiche Il nome di Liliana Segre è legato indissolubilmente ad ... ilsussidiario.net

Vuoi imparare a programmare Il futuro è a Morlupo! Ti piacerebbe scoprire i segreti di Python e padroneggiare Linux Se hai tra i 14 e i 35 anni, questa è l'occasione perfetta per aggiungere una marcia in più al tuo percorso! Il centro di aggregazione giova - facebook.com facebook