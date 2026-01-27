La questione di Gaza solleva dibattiti sulla compatibilità tra il ricordo storico e le tensioni attuali. È importante distinguere tra commemorazione e politiche di conflitto, per mantenere il rispetto e la chiarezza nel dialogo. Questo articolo analizza le parole di Segre e il ruolo del Giorno della memoria nel contesto delle sfide geopolitiche contemporanee.

“Si può e si deve parlare di Gaza nel Giorno della memoria: si può parlare si Iran, Ucraina, Venezuela e tutto ciò che chiama in causa l’umanità, ma non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria “. Lo ha detto la senatrice Liliana Segre durante la cerimonia al Quirinale, sottolineando che “non può succedere che diventi occasione di una vendetta contro le vittime di allora”. “Si può, si deve parlare di Gaza – ha ribadito Segre – di Iran, di Ucraina, di Venezuela e di Sudan, e di tutto ciò che offende la dignità e chiama in causa la nostra responsabilità di cittadini di un mondo globale. Il problema è un altro: non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segre: "Non usare Gaza conto il Giorno della memoria. Il conflitto nella Striscia ha fatto riesplodere l'antisemitismo"

L'aumento dell'antisemitismo a Gaza ha riacceso tensioni e pregiudizi antisemiti, spesso alimentati da stereotipi e false accuse.

Il Giorno della Memoria è un momento per riflettere sulla storia e sui rischi di antisemitismo.

