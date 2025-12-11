Orizzonti sicuri-In memoria di Lorenzo Miceli | ecco tutti gli studenti premiati

Si è conclusa la prima edizione del concorso “Orizzonti sicuri - In memoria di Lorenzo Miceli”, premiando gli studenti con il video “Vite spezzate”. Tra i vincitori figurano Maria Lupo, Azzurra Regina Puma e Chiara Maria Vetro, tutte del liceo “Martin Luther King” di Favara, che hanno ottenuto riconoscimenti per il loro lavoro dedicato alla memoria di Lorenzo Miceli.

