Avvicinare gli studenti al canottaggio ecco il progetto Remare a scuola

Offrire agli studenti delle scuole pescaresi di età compresa tra i 13 e i 18 anni la possibilità di avvicinarsi al mondo del canottaggio attraverso un percorso formativo strutturato. Queste le finalità del progetto educativo-sportivo “Remare a scuola”, previsto nell'ambito dell'accordo di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

