Scuola circolare Valditara-Piantedosi | contro coltelli metal detector su richiesta

Questa mattina i ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare rivolta alle scuole italiane. La decisione arriva in risposta ai problemi crescenti di violenza tra i giovani, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle aule. La circolare prevede l’uso di metal detector su richiesta e altre misure per controllare l’ingresso e prevenire l’uso di coltelli tra gli studenti. Le scuole dovranno ora adottare queste nuove regole per ridurre i rischi e garantire ambienti più sicuri.

(Adnkronos) – I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi oggi hanno sottoscritto una circolare, rivolta in particolare alle articolazioni territoriali dei due ministeri, che è finalizzata al contrasto dell'utilizzo dei coltelli tra i giovani. Anche prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo di metal detector nelle scuole. La misura potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell'ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche.

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare che riguarda l'uso del coltello e dei metal detector a scuola.

Il Ministero dell'Istruzione potrebbe introdurre l'uso di metal detector portatili nelle scuole, su richiesta dei presidi.

