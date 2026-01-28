Circolare Valditara-Piantedosi su utilizzo del coltello metal detector a scuola su richiesta

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare che riguarda l’uso del coltello e dei metal detector a scuola. La decisione arriva dopo alcune richieste delle strutture territoriali e mira a rafforzare i controlli negli istituti. La circolare fornisce nuove indicazioni su come gestire meglio queste situazioni per garantire maggiore sicurezza agli studenti.

I ministri dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dell’Interno Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare diretta alle strutture territoriali dei rispettivi ministeri. Il documento mira al contrasto del fenomeno dell’uso dei coltelli da parte dei giovani. La misura prevede l’impiego di metal detector negli istituti scolastici su richiesta dei dirigenti. La direttiva congiunta di Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero dell’Interno definisce le “misure per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità negli istituti scolastici”. Il documento individua la scuola come luogo in cui si promuove la cultura del rispetto e il contrasto di ogni forma di violenza, con l’obiettivo di garantire che la formazione degli studenti e l’attività del personale si svolgano in condizioni di sicurezza.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero dell'Istruzione potrebbe introdurre l'uso di metal detector portatili nelle scuole, su richiesta dei presidi.

Questa mattina il Ministero dell'Istruzione ha diffuso una circolare che chiarisce quando e come usare i metal detector nelle scuole.

