scotti chiude i commenti su instagram dopo la puntata di falsissimo

Dopo l'ultima puntata di "Falsissimo" di Fabrizio Corona, dove viene citato insieme ad altri personaggi dello spettacolo e della tv, Gerry Scotti ha deciso di chiudere i commenti sul proprio profilo Instagram, che conta 1,2 milioni di follower. Sommersi da commenti social, alcuni anche molto volgari, i profili di altri personaggi menzionati da Corona.       Intanto Mediaset, dopo il nuovo video pubblicato su YouTube da Fabrizio Corona e lo stop ai filmati di "Falsissimo", attraverso un comunicato stampa durissimo, ha affermato che la "libertà di espressione non è libertà di diffamazione", aggiungendo che l'azienda ''respinge con fermezza menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e ribadisce il proprio impegno a tutelare le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l'azienda in ogni sede competente, contrastando ogni abuso dei mezzi di comunicazione e ogni forma di campagna d'odio mascherata da libertà di parola". 🔗 Leggi su Iltempo.it

