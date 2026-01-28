Dopo l'ultima puntata di "Falsissimo" di Fabrizio Corona, dove viene citato insieme ad altri personaggi dello spettacolo e della tv, Gerry Scotti ha deciso di chiudere i commenti sul proprio profilo Instagram, che conta 1,2 milioni di follower. Sommersi da commenti social, alcuni anche molto volgari, i profili di altri personaggi menzionati da Corona. Intanto Mediaset, dopo il nuovo video pubblicato su YouTube da Fabrizio Corona e lo stop ai filmati di "Falsissimo", attraverso un comunicato stampa durissimo, ha affermato che la "libertà di espressione non è libertà di diffamazione", aggiungendo che l'azienda ''respinge con fermezza menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e ribadisce il proprio impegno a tutelare le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l'azienda in ogni sede competente, contrastando ogni abuso dei mezzi di comunicazione e ogni forma di campagna d'odio mascherata da libertà di parola". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scotti chiude i commenti su Instagram dopo la puntata di Falsissimo

Gerry Scotti ha deciso di limitare i commenti sul suo profilo Instagram in risposta alle numerose critiche e alle accuse provenienti da Fabrizio Corona.

