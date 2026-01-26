Gerry Scotti costretto a limitare i commenti su Instagram | investito dalle critiche dopo le illazioni di Corona

Gerry Scotti ha deciso di limitare i commenti sul suo profilo Instagram in risposta alle numerose critiche e alle accuse provenienti da Fabrizio Corona. La scelta nasce dall’esigenza di tutelare la propria privacy e gestire le conversazioni online, in un contesto di tensione crescente. La situazione evidenzia come i confronti digitali possano influire sulla presenza sui social, richiedendo spesso interventi restrittivi per tutelare l’immagine pubblica.

Gerry Scotti è stato costretto a limitare i commenti sul suo profilo Instagram dopo le accuse che, a più riprese, gli sono state lanciate da Fabrizio Corona. Sul conduttore de La Ruota della Fortuna l’ex re dei paparazzi aveva dichiarato: “È coinvolto nel sistema Signorini. Si è passato tutte le letterine”.🔗 Leggi su Fanpage.it

