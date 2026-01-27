Corona Gerry Scotti le Letterine e il mistero dei commenti limitati su Instagram | cosa sta succedendo?

In questi ultimi tempi, Gerry Scotti è al centro di discussioni sui social media riguardo a commenti limitati su Instagram. Questa situazione ha suscitato curiosità e interrogativi tra i follower e gli utenti online, senza che siano ancora chiare le ragioni precise dietro questa scelta o eventuali problemi tecnici. L’attenzione si concentra sulla possibile motivazione di questa restrizione e sulle implicazioni per la sua presenza digitale.

Nelle ultime settimane il nome di Gerry Scotti è finito al centro di rumors e speculazioni sui social. Il motivo? Molti utenti avevano notato che sul profilo Instagram del conduttore i commenti risultavano limitati, e hanno collegato questa scelta alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona. L’ipotesi circolata era che Scotti avesse deciso di proteggersi da eventuali critiche dopo essere stato coinvolto nelle accuse dell’ex fotografo dei vip. Ma la realtà è diversa. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, Gerry Scotti aveva già attivato i filtri sui commenti da metà 2024, quindi ben prima che Corona iniziasse a parlare di lui. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Gerry Scotti ha deciso di limitare i commenti sul suo profilo Instagram in risposta alle numerose critiche e alle accuse provenienti da Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona ha recentemente rivolto delle accuse a Gerry Scotti, coinvolgendolo in presunti rapporti con le Letterine di Passaparola.

