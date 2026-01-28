Scopre ora la sicurezza Io ho assunto i vigili lui? Scontro Piantedosi-Sala

Il clima tra il ministro Piantedosi e il sindaco Sala si scalda ancora di più. Dopo le parole dure sul ruolo degli agenti dell’Ice, la polemica diventa sempre più accesa. Piantedosi difende la decisione di portare i vigili americani in Italia per i Giochi, mentre Sala attacca sostenendo che si tratta di una mancanza di sicurezza e di rispetto. La discussione si fa sempre più accesa e le voci si rincorrono, senza trovare ancora una soluzione condivisa.

Continua, con toni molto forti, lo scontro politico sugli agenti americani dell' Ice (Immigration and Customs Enforcement) che saranno mandati in Italia con compiti di sicurezza durante i Giochi olimpici invernali. Le opposizioni paventano rischi altissimi e denunciano "l'occupazione" del nostro territorio nazionale con soggetti potenzialmente pericolosi, visti i recenti fatti di Minneapolis. La maggioranza, da parte sua, getta acqua sul fuoco osservando che i suddetti agenti, al seguito della delegazione Usa a Milano Cortina 2026, essenzialmente opereranno per garantire la sicurezza del vicepresidente Usa J.

