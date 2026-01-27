piantedosi conferma gli agenti ice a milano per le olimpiadi e attacca sala scopre solo ora la sicurezza

Il ministro Piantedosi smentisce ufficialmente la presenza di agenti ICE a Milano durante le Olimpiadi, dopo le accuse del sindaco Sala. Piantedosi spiega che nessun agente sarà operativo in città per l’evento e critica il primo cittadino, accusandolo di aver scoperto solo ora la questione della sicurezza. La polemica resta alta tra le istituzioni e le autorità locali.

Il ministro Matteo Piantedosi ha confermato la possibile presenza di agenti dell’ICE a Milano per le Olimpiadi, ma ha smentito le voci di un loro impiego per la sicurezza in Italia, limitando la loro operatività. Il ministro ha risposto in modo “piccato” anche al sindaco Sala, che aveva polemizzato con il governo a proposito dell’eventualità. Cosa faranno gli agenti ICE alle Olimpiadi Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto chiarezza su una delle questioni più discusse delle ultime ore: la possibile presenza di agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) degli Stati Uniti sul territorio nazionale durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

Le recenti discussioni sulla presenza degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi evidenziano le tensioni tra sicurezza e tutela dei diritti.

Argomenti discussi: Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; Agenti Ice a Milano-Cortina. Piantedosi: non vedo il problema; Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; E alla fine la conferma Usa: Ai Giochi anche l’Ice.

Ice: 'Nostri agenti alle Olimpiadi invernali'. Piantedosi vede l'ambasciatore. Tajani, 'Non saranno nelle strade'Supporto al servizio di sicurezza diplomatica Usa e all'Italia', ha detto un portavoce dell'Agenzia all'Afp (ANSA) ... ansa.it

Ice a Milano, c'è la conferma. Sala: Milizia che uccide, non sono i benvenutiMentre Trump ordina il ritiro dell'Ice da Minneapolis, a Milano scoppia il caso degli agenti dell'agenzia americana: l'ambasciata Usa ha confermato la loro presenza. Il centrosinistra pronto a manifes ... milanotoday.it

La conferma della presenza dell'Ice a Milano è arrivata da una nota del ministero dell'Interno. "Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto esclusiva responsabilità e direzione delle autorità italiane", ha precisato il Viminale dopo un incontro tra Piantedosi e l' - facebook.com facebook

Il governo tenta di chiudere la polemica sulla presenza - confermata dell' #ICE alle #Olimpiadi di Milano-Cortina. Il ministro dell'Interno Matteo #Piantedosi riferirà alla Camera il prossimo 4 febbraio alle 17. x.com