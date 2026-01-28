Sala scopre solo ora la sicurezza Io ho assunto i vigli lui che ha fatto?

La polemica sugli agenti americani dell’Ice si infiamma. Il sindaco Sala dichiara di aver scoperto solo ora che ci saranno agenti di sicurezza statunitensi in Italia per i Giochi. La sua domanda è diretta: “Io ho assunto i vigili, lui che ha fatto?” La tensione tra le istituzioni italiane e gli Stati Uniti cresce, mentre il governo si prepara a schierare personale straniero per garantire l’ordine pubblico. La discussione diventa sempre più accesa, tra accuse e dubbi sulla gestione della sicurezza in un evento così importante.

Continua, con toni molto forti, lo scontro politico sugli agenti americani dell' Ice (Immigration and Customs Enforcement) che saranno mandati in Italia con compiti di sicurezza durante i Giochi olimpici invernali. Le opposizioni paventano rischi altissimi e denunciano "l'occupazione" del nostro territorio nazionale con soggetti potenzialmente pericolosi, visti i recenti fatti di Minneapolis. La maggioranza, da parte sua, getta acqua sul fuoco osservando che i suddetti agenti, al seguito della delegazione Usa a Milano Cortina 2026, essenzialmente opereranno per garantire la sicurezza del vicepresidente Usa J. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sala scopre solo ora la sicurezza". "Io ho assunto i vigli, lui che ha fatto?" Approfondimenti su Sala Scopre Scontro Sala-Salvini sulla sicurezza. “Non ha fatto nulla, solo spot elettorali”. “Io a processo per averci provato” Piantedosi conferma gli agenti ICE a Milano per le Olimpiadi e attacca Sala, "scopre solo ora la sicurezza" Il ministro Piantedosi smentisce ufficialmente la presenza di agenti ICE a Milano durante le Olimpiadi, dopo le accuse del sindaco Sala. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sala Scopre Argomenti discussi: Milano-Cortina, Piantedosi: Agenti Ice in strada? Fake news. Poi l'attacco a Sala: Scopre la sicurezza solo ora; Piantedosi ora ammette: I’Ice sarà alle Olimpiadi. Tajani: Non sono le SS; Piantedosi conferma gli agenti ICE a Milano per le Olimpiadi e attacca Sala, scopre solo ora la sicurezza; De Zerbi, il tecnico che ama le polemiche: la Francia lo scopre solo ora (L’Équipe). Milano-Cortina, Piantedosi: Agenti Ice in strada? Fake news. Poi l'attacco a Sala: Scopre la sicurezza solo oraIl ministro dell'Interno Matteo Piantedosi replica al sindaco di Milano sulla presenza di Agenti Ice a Milano: Come tanti altri della propria ... affaritaliani.it Non è una sala che si mostra subito, ma un luogo che si scopre piano. Scendi nel cuore del Villino, tra pietra viva e archi antichi, lasciando che la cantina a vista ti racconti i suoi segreti. Brando Pizza Bistrot Prenotazioni online tramite sito (link in bio) Via Ro - facebook.com facebook Matteo #Piantedosi: "Mi interessa quello che pensano gli italiani, che credo si sentano tutelati da chi sta facendo il triplo delle assunzioni di quelle che faceva la sinistra quando governava il Paese. A quei tempi a Sala andava bene così. E come tanti altri della x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.