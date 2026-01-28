Scoppia un incendio in un condominio a Brescia estratta una 60enne dalle fiamme | è grave
Un incendio si è sviluppato questa mattina in un condominio di Brescia. Le fiamme hanno avvolto alcune parti dell’edificio e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente. I pompieri sono riusciti a estrarre una donna di 60 anni, che era rimasta intrappolata tra le fiamme. Ora si trova in ospedale in condizioni gravi a causa dell’intossicazione da fumo. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.
