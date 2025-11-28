Incendio a Codevigo vicino Padova scoppia l' inferno nella casa di un anziano | edificio distrutto dalle fiamme
Un grave incendio si è verificato a Codevigo, vicino Padova: l'anziano abitante della casa è stato salvato dai Vigili del Fuoco, ma l'edificio è stato distrutto.
Incendio in un'abitazione a Codevigo: Vigili del Fuoco al lavoro dalla notte, un anziano affidato al SUEM 118.
