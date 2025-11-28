Incendio a Codevigo vicino Padova scoppia l' inferno nella casa di un anziano | edificio distrutto dalle fiamme

Un grave incendio si è verificato a Codevigo, vicino Padova: l'anziano abitante della casa è stato salvato dai Vigili del Fuoco, ma l'edificio è stato distrutto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Incendio a Codevigo vicino Padova, scoppia l'inferno nella casa di un anziano: edificio distrutto dalle fiamme

incendio codevigo vicino padovaIncendio distrugge una casa nella notte a Codevigo, un anziano soccorso dal Suem 118. Le operazioni dei vigili del fuoco VIDEO - Un incendio nelle prime ore di oggi, venerdì 28 novembre, ha completamente distrutto una casa in via Girotte, a Codevigo, in provincia di Padova. Come scrive msn.com

