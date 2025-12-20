Fucecchio operazione antidroga alle Cerbaie | due arresti Sequestrate armi e cocaina
Due cittadini marocchini, di 31 e 22 anni, sono stati arrestati nel pomeriggio del 17 dicembre dai carabinieri della compagnia di Empoli (Firenze) nel corso di un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona boschiva delle Cerbaie L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
