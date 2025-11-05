Atalanta sale l’attesa per la sfida di Champions il colore dei tifosi nerazzurri a Marsiglia -Foto

Ecodibergamo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PRE GARA. Misure di sicurezza elevatissime per una trasferta tradizionalmente a rischio. La giornata dei tifosi nerazzurri a Marsiglia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta sale l8217attesa per la sfida di champions il colore dei tifosi nerazzurri a marsiglia foto

© Ecodibergamo.it - Atalanta, sale l’attesa per la sfida di Champions, il colore dei tifosi nerazzurri a Marsiglia -Foto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Atalanta, Hien stringe i denti: convocato per la sfida con il Como - L’Atalanta per la partita di sabato 4 ottobre contro il Como ritrova almeno parzialmente Isak Hien, che venerdì pomeriggio nell’allenamento della vigilia ha svolto parte della seduta insieme ... Da bergamonews.it

Atalanta, Juric: "Vogliamo regalare una bella vittoria ai tifosi. Domani sfida importante" - Lazio è alle porte, e la Dea vuole ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi contro Juve e Como. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Atalanta, con il Como sarà una sfida tattica. Contro l’emergenza servirà compattezza - In emergenza contro una delle squadre più interessanti del campionato (stasera 4 ottobre, a Bergamo). Secondo bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Sale L8217attesa Sfida