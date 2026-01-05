L’omaggio della comunità di Crans-Montana alle giovani vittime dell’incendio di Capodanno – Il video

La comunità di Crans-Montana ha realizzato un video per rendere omaggio alle giovani vittime dell’incendio di Capodanno. Un gesto di solidarietà condiviso da tutta la comunità, che esprime vicinanza e rispetto nei confronti delle famiglie colpite. L’omaggio rappresenta un momento di riflessione e unità, sottolineando l’importanza del sostegno reciproco in momenti di dolore.

«Uniti nel dolore, Crans-Montana e tutta la comunità dello sci rendono omaggio a tutte le vittime, a chi assiste, aiuta e prende cura. Siamo tutti uniti nella solidarietà». È con queste parole, scritte in quattro lingue diverse (inglese, italiano, francese e tedesco) che il comprensorio sciistico della nota località svizzera condivide sui social un video per rendere omaggio a chi ha perso la vita nel devastante incendio del disco bar Le Constellation la notte di Capodanno. La coreografia a forma di cuore. Nel filmato, condiviso su Instagram, si vedono diversi sciatori percorrere le piste della rinomata località alpina e riunirsi per formare un grande cuore, ripreso con un drone dall’alto. 🔗 Leggi su Open.online

