Crans-Montana ricorda con rispetto le vittime dell’incendio scoppiato durante il Capodanno in un bar della località svizzera. L’incidente ha causato 47 decessi e 115 feriti, molti dei quali gravemente. La comunità si stringe in un silenzioso omaggio alle persone colpite, mentre le autorità lavorano per chiarire le cause e garantire il supporto alle famiglie e ai sopravvissuti.

Sono rimaste uccise 47 persone, e altre 115 ferite, la maggior parte delle quali gravemente, dopo un incendio scoppiato durante la festa del Capodanno in un bar di Crans-Montana, una località alpina svizzera, meno di due ore dopo la mezzanotte di giovedì, ha detto la polizia. La località di Crans-Montana è conosciuta come sede internazionale di sci e golf e, da un giorno all’altro, il suo affollato bar Le Constellation si è trasformato da scena di baldoria nel luogo di una delle peggiori tragedie della Svizzera. Il Paese celebrerà cinque giorni di lutto. Il comandante della polizia del Canton Vallese, Frédéric Gisler, ha dichiarato in una conferenza stampa che si sta lavorando per identificare le vittime e informare le loro famiglie, aggiungendo che la comunità è “devastata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, l'omaggio commosso e silenzioso alle vittime della tragedia

Leggi anche: Crans-Montana, l'omaggio alle vittime

Leggi anche: Crans-Montana, lacrime e fiori per le vittime della strage di Capodanno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crans-Montana, l'omaggio commosso e silenzioso alle vittime della tragedia; VIDEO: Crans-Montana, l'omaggio commosso e silenzioso alle vittime; Da von der Leyen a Mattarella: le condoglianze dall'estero; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi.

Crans-Montana, l'omaggio commosso e silenzioso alle vittime - Montana, in Svizzera, per rendere omaggio alle vittime travolte dalle fiamme nel bar 'Le Constellation' dove centi ... ilgiornale.it