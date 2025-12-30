Sci alpino i precedenti dell’Italia femminile a Kranjska Gora | due vittorie per Marta Bassino

L’Italia femminile di sci alpino si prepara a tornare in gara a Kranjska Gora, una delle tappe storiche del circuito. Tra le protagoniste, Marta Bassino ha già ottenuto due vittorie su questa pista. Con l’approssimarsi del Capodanno, le atlete sono pronte a confrontarsi con le sfide della stagione, mantenendo alta l’attenzione su risultati e prestazioni.

Mentre stiamo arrivando rapidamente al Capodanno, il Circo Bianco al femminile si prepara per il ritorno in pista. Dopo aver salutato Semmering, infatti, ci si sposterà di pochi chilometri verso Kranjska Gora (Slovenia) dove vedremo il ritorno in pista della Coppa del Mondo. Anche in questa occasione la pista "Podkoren" vedrà due prove tecniche, e spesso le atlete azzurre hanno saputo centrare risultati importanti sulle nevi slovene con una raffica di podi e vittorie. Proviamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i risultati più importanti delle nostre portacolori. Kranjska Gora fa il suo esordio nel comparto femminile solamente il 6 gennaio 2007, ma è subito podio azzurro.

