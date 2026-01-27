Ddl stupri ok al nuovo testo di Giulia Bongiorno Pene più alte per la violenza sessuale è polemica | Così cade il patto Meloni-Schlein

Il Ddl Stupri approvato dalla commissione Giustizia del Senato introduce pene più severe per la violenza sessuale, suscitando dibattiti sulla coerenza con gli accordi politici attuali. La proposta, sostenuta da Giulia Bongiorno, mira a rafforzare la tutela delle vittime, ma ha suscitato diverse reazioni politiche e sociali. È importante comprendere i dettagli di questa riforma e le implicazioni che potrebbe avere nel sistema giudiziario italiano.

La commissione Giustizia del Senato ha dato il proprio via libera al Ddl Stupri. Il testo, che riforma di fatto il reato di violenza sessuale, è passato con il voto favorevole dei partiti di maggioranza e quello contrario di tutte le opposizioni. Il documento votato oggi a Palazzo Madama è quello proposto dalla senatrice Giulia Bongiorno, parlamentare della Lega, che modifica il testo approvato all’unanimità alla Camera lo scorso novembre. Come cambia il ddl stupri. La nuova versione del ddl, adottata oggi dalla commissione Giustizia, aumenta le sanzioni per chi è colpevole di stupro: sanzioni da 7 a 13 anni di reclusione nei casi di atti sessuali con violenza, minacce e abuso di autorità e da 6 a 12 anni per quelli compiuti contro la volontà della vittima.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Ddl Stupri Ddl stupri, c'è un nuovo testo di Bongiorno: pene ridotte e via la parola "consenso". L'opposizione: «Rotto un patto, gravissimo» Il nuovo testo sul ddl stupri, presentato da Bongiorno, prevede pene più leggere e l'eliminazione del termine Ddl stupri, Bongiorno propone sanzioni più alte per violenza sessuale La commissione Giustizia del Senato sta esaminando un disegno di legge sulla violenza sessuale, con una revisione proposta dalla relatrice Giulia Bongiorno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ddl Stupri Argomenti discussi: Ddl stupri, cambia il testo: scompare la parola consenso e si differenziano le pene; Veronese: Inspiegabile eliminazione del consenso nel Ddl stupri; Da consenso a dissenso, cambia il testo del ddl stupro. I dem si oppongono; Ddl stupri, nel nuovo testo sparisce la parola consenso e vengono ridotte le pene. La proposta di Bongiorno è testo base del ddl stupri, ok in Commissione al SenatoPresentata in commissione Giustizia del Senato. L'esponente della Lega: 'Il mio testo è stato distorto, c'è presunzione di dissenso' (ANSA) ... ansa.it Ddl stupri, ok al nuovo testo di Giulia Bongiorno. Pene più alte per la violenza sessuale, è polemica: «Così cade il patto Meloni-Schlein»Il testo base su cui ora iniziano i lavori della commissione Giustizia al Senato prevede pene più severe in caso di violenza sessuale. Via il concetto di «consenso libero e attuale», cambiato con quel ... open.online Il dibattito sulla nuova legge sulla violenza sessuale ruota attorno a una parola che, nel testo proposto dall’esponente della maggioranza Giulia Bongiorno, non compare più: consenso. Un primo disegno di legge approvato all’unanimità dalla Camera lo scors - facebook.com facebook Ecco le modifiche proposte da Giulia Bongiorno per il ddl sulla violenza sessuale. Ma ciò che si nomina esplicitamente si vede meglio: parlare di consenso rimane più educativo che parlare di dissenso, ecco perché x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.