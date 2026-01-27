Pd | Zampa ' Schlein convochi la Direzione qualcuno ci vuole fuori'

Il dibattito interno al Partito Democratico richiede trasparenza e rispetto delle procedure. È importante che la segreteria convochi con regolarità le riunioni di Direzione per garantire un confronto aperto e costruttivo tra tutti i membri. La corretta gestione delle istituzioni interne è fondamentale per mantenere l’equilibrio e la fiducia nel partito.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "E' ora che la segretaria Schlein e il presidente Bonaccini convochino una direzione che da troppo tempo, anche in violazione delle regole, non viene convocata. Invece di far tracimare malignità sui giornali, si faccia un bello streaming, consentendo alle persone di ascoltare e farsi una propria idea". Lo dice la senatrice del Pd Sandra Zampa al Foglio. "La gestione del partito fatta in questo modo, cancellando i luoghi di confronto, non fa altro che inasprire la contrapposizione fino a giungere a degenerazioni gravi, come avvenuto in questi giorni, con gente che insulta me e gli altri dirigenti riformisti, invitandoci a lasciare il partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

È importante che nel Partito Democratico si favoriscano momenti di confronto interno, garantendo rispetto delle regole e della democrazia partecipativa.

